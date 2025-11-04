БиржаDEX+
CROTCH ағымдағы бағасы: 0.00544075 USD. Нақты уақыттағы CROTCH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CROTCH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CROTCH туралы толығырақ

CROTCH Баға туралы ақпарат

CROTCH деген не

CROTCH Whitepaper

CROTCH Ресми веб-сайт

CROTCH Токеномикасы

CROTCH Баға болжамы

CROTCH Логотип

CROTCH Баға (CROTCH)

1 CROTCH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-7.20%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
CROTCH (CROTCH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:24:03 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-2.97%

-7.25%

-12.08%

-12.08%

CROTCH (CROTCH) нақты уақыттағы баға $0.00544075. Соңғы 24 сағат ішінде CROTCH мен $ 0.00461036 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00608046 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CROTCH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01267094, ал ең төменгісі — $ 0.00461036.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CROTCH соңғы бір сағатта -2.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.25%, ал соңғы 7 күнде -12.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

CROTCH (CROTCH) Нарықтық ақпарат

CROTCH нарықтық капитализациясы $ 382.20K, тәуліктік сауда көлемі --. CROTCH айналымдағы мөлшері 70.72M, жалпы мөлшері 400000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.16M.

CROTCH (CROTCH) Баға тарихы USD

Бүгін, CROTCH - USD баға өзгерісі $ -0.000425349710123676 болды.
Соңғы 30 күнде CROTCH - USD баға өзгерісі $ -0.0007000569 болды.
Соңғы 60 күнде CROTCH - USD баға өзгерісі $ -0.0008714906 болды.
Соңғы 90 күнде CROTCH - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000425349710123676-7.25%
30 күн$ -0.0007000569-12.86%
60 күн$ -0.0008714906-16.01%
90 күн$ 0--

CROTCH (CROTCH) деген не

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

CROTCH (CROTCH) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

CROTCH Баға болжамы (USD)

CROTCH (CROTCH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін CROTCH (CROTCH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: CROTCH.

Қазір CROTCH баға болжамын тексеріңіз!

CROTCH - жергілікті валюталарға

CROTCH (CROTCH) токеномикасы

CROTCH (CROTCH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CROTCH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: CROTCH (CROTCH) туралы басқа сұрақтар

CROTCH (CROTCH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CROTCH бағасы — 0.00544075 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CROTCH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CROTCH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00544075. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
CROTCH үшін нарықтық капитализация қандай?
CROTCH үшін нарықтық капитализация: $ 382.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CROTCH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CROTCH айналымдағы ұсынысы: 70.72M USD.
CROTCH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CROTCH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01267094 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CROTCH бағасы қандай болды?
CROTCH 0.00461036 USD ATL бағасына жетті.
CROTCH үшін сауда көлемі қандай?
CROTCH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CROTCH өседі ме?
CROTCH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CROTCH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:24:03 (UTC+8)

Дисклеймер

