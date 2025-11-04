БиржаDEX+
Cronos Legends ағымдағы бағасы: 114.89 USD. Нақты уақыттағы CLG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CLG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Cronos Legends Баға (CLG)

$114.89
Cronos Legends (CLG) Баға ақпараты (USD)

Cronos Legends (CLG) нақты уақыттағы баға $114.89. Соңғы 24 сағат ішінде CLG мен $ 112.01 аралығында сауда жасалып, ал $ 127.59 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CLG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 474.6, ал ең төменгісі — $ 52.75.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CLG соңғы бір сағатта -2.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.21%, ал соңғы 7 күнде -8.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cronos Legends (CLG) Нарықтық ақпарат

Cronos Legends нарықтық капитализациясы $ 38.86K, тәуліктік сауда көлемі --. CLG айналымдағы мөлшері 338.21, жалпы мөлшері 477.9525. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 54.91K.

Cronos Legends (CLG) Баға тарихы USD

Бүгін, Cronos Legends - USD баға өзгерісі $ -10.2802395178399 болды.
Соңғы 30 күнде Cronos Legends - USD баға өзгерісі $ +12.0893002500 болды.
Соңғы 60 күнде Cronos Legends - USD баға өзгерісі $ -72.5110197270 болды.
Соңғы 90 күнде Cronos Legends - USD баға өзгерісі $ -193.69124986529725 болды.

Cronos Legends (CLG) деген не

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Cronos Legends (CLG) Ресурс

Cronos Legends Баға болжамы (USD)

Cronos Legends (CLG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cronos Legends (CLG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cronos Legends.

Қазір Cronos Legends баға болжамын тексеріңіз!

Cronos Legends (CLG) токеномикасы

Cronos Legends (CLG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CLG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Cronos Legends (CLG) туралы басқа сұрақтар

Cronos Legends (CLG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CLG бағасы — 114.89 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CLG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CLG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 114.89. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cronos Legends үшін нарықтық капитализация қандай?
CLG үшін нарықтық капитализация: $ 38.86K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CLG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CLG айналымдағы ұсынысы: 338.21 USD.
CLG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CLG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 474.6 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CLG бағасы қандай болды?
CLG 52.75 USD ATL бағасына жетті.
CLG үшін сауда көлемі қандай?
CLG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CLG өседі ме?
CLG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CLG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:23:56 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

