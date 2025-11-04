БиржаDEX+
Croatian Football Federation Token ағымдағы бағасы: 1.46 USD. Нақты уақыттағы VATRENI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VATRENI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Croatian Football Federation Token ағымдағы бағасы: 1.46 USD. Нақты уақыттағы VATRENI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VATRENI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VATRENI туралы толығырақ

VATRENI Баға туралы ақпарат

VATRENI деген не

VATRENI Ресми веб-сайт

VATRENI Токеномикасы

VATRENI Баға болжамы

Croatian Football Federation Token Логотип

Croatian Football Federation Token Баға (VATRENI)

Листингтен жойылды

1 VATRENI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.46
$1.46$1.46
+0.20%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Croatian Football Federation Token (VATRENI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:54:15 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24 сағаттық төмен
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24 сағаттық жоғары

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

+0.00%

+0.30%

+31.31%

+31.31%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) нақты уақыттағы баға $1.46. Соңғы 24 сағат ішінде VATRENI мен $ 1.46 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.46 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VATRENI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.85, ал ең төменгісі — $ 0.050045.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VATRENI соңғы бір сағатта +0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.30%, ал соңғы 7 күнде +31.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Нарықтық ақпарат

$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M

--
----

$ 31.19M
$ 31.19M$ 31.19M

3.89M
3.89M 3.89M

21,359,921.793765157
21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Croatian Football Federation Token нарықтық капитализациясы $ 5.69M, тәуліктік сауда көлемі --. VATRENI айналымдағы мөлшері 3.89M, жалпы мөлшері 21359921.793765157. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 31.19M.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Баға тарихы USD

Бүгін, Croatian Football Federation Token - USD баға өзгерісі $ +0.00429689 болды.
Соңғы 30 күнде Croatian Football Federation Token - USD баға өзгерісі $ +0.2590187460 болды.
Соңғы 60 күнде Croatian Football Federation Token - USD баға өзгерісі $ +0.4363372060 болды.
Соңғы 90 күнде Croatian Football Federation Token - USD баға өзгерісі $ +0.8167816297262487 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00429689+0.30%
30 күн$ +0.2590187460+17.74%
60 күн$ +0.4363372060+29.89%
90 күн$ +0.8167816297262487+126.98%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) деген не

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Croatian Football Federation Token Баға болжамы (USD)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Croatian Football Federation Token (VATRENI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Croatian Football Federation Token.

Қазір Croatian Football Federation Token баға болжамын тексеріңіз!

VATRENI - жергілікті валюталарға

Croatian Football Federation Token (VATRENI) токеномикасы

Croatian Football Federation Token (VATRENI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VATRENI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Croatian Football Federation Token (VATRENI) туралы басқа сұрақтар

Croatian Football Federation Token (VATRENI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VATRENI бағасы — 1.46 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VATRENI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VATRENI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.46. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Croatian Football Federation Token үшін нарықтық капитализация қандай?
VATRENI үшін нарықтық капитализация: $ 5.69M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VATRENI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VATRENI айналымдағы ұсынысы: 3.89M USD.
VATRENI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VATRENI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.85 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VATRENI бағасы қандай болды?
VATRENI 0.050045 USD ATL бағасына жетті.
VATRENI үшін сауда көлемі қандай?
VATRENI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VATRENI өседі ме?
VATRENI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VATRENI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:54:15 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

