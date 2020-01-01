Croak ($CROAK) токеномикасы

Croak ($CROAK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Croak ($CROAK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Croak ($CROAK) туралы ақпарат

Croak is a memecoin created by Efrog's for fun and enjoyment of Linea's community.

Ресми веб-сайт:
https://croakonlinea.eth.limo

Croak ($CROAK) токеномикасы мен бағасын талдау

Croak ($CROAK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Жалпы қамтуы:
$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B
Айналымдағы қамту:
$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00200059
$ 0.00200059$ 0.00200059
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00012706
$ 0.00012706$ 0.00012706
Қазіргі баға:
$ 0.00078277
$ 0.00078277$ 0.00078277

Croak ($CROAK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Croak ($CROAK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $CROAK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $CROAK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $CROAK токеномикасын түсінген болсаңыз, $CROAK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$CROAK бағасының болжамы

$CROAK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $CROAK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.