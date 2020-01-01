CRE8 (CRE8) токеномикасы
CRE8 (CRE8) туралы ақпарат
CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.
CRE8 (CRE8) токеномикасы мен бағасын талдау
CRE8 (CRE8) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
CRE8 (CRE8) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
CRE8 (CRE8) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CRE8 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CRE8 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CRE8 токеномикасын түсінген болсаңыз, CRE8 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CRE8 бағасының болжамы
CRE8 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CRE8 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.