Crazzers AI ағымдағы бағасы: 0.00014792 USD. Нақты уақыттағы CRAZZERS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRAZZERS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRAZZERS туралы толығырақ

CRAZZERS Баға туралы ақпарат

CRAZZERS деген не

CRAZZERS Ресми веб-сайт

CRAZZERS Токеномикасы

CRAZZERS Баға болжамы

Crazzers AI Логотип

Crazzers AI Баға (CRAZZERS)

1 CRAZZERS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00014792
-10.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Crazzers AI (CRAZZERS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:23:30 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00013731
24 сағаттық төмен
$ 0.00017504
24 сағаттық жоғары

$ 0.00013731
$ 0.00017504
$ 0.0005108
$ 0.00005884
-3.67%

-10.02%

-7.52%

-7.52%

Crazzers AI (CRAZZERS) нақты уақыттағы баға $0.00014792. Соңғы 24 сағат ішінде CRAZZERS мен $ 0.00013731 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00017504 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRAZZERS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0005108, ал ең төменгісі — $ 0.00005884.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRAZZERS соңғы бір сағатта -3.67% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.02%, ал соңғы 7 күнде -7.52% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Crazzers AI (CRAZZERS) Нарықтық ақпарат

$ 58.49K
--
$ 148.47K
393.98M
1,000,000,000.0
Crazzers AI нарықтық капитализациясы $ 58.49K, тәуліктік сауда көлемі --. CRAZZERS айналымдағы мөлшері 393.98M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 148.47K.

Crazzers AI (CRAZZERS) Баға тарихы USD

Бүгін, Crazzers AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Crazzers AI - USD баға өзгерісі $ +0.0000095443 болды.
Соңғы 60 күнде Crazzers AI - USD баға өзгерісі $ +0.0000879543 болды.
Соңғы 90 күнде Crazzers AI - USD баға өзгерісі $ +0.00005842381947438107 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.02%
30 күн$ +0.0000095443+6.45%
60 күн$ +0.0000879543+59.46%
90 күн$ +0.00005842381947438107+65.28%

Crazzers AI (CRAZZERS) деген не

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Crazzers AI (CRAZZERS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Crazzers AI Баға болжамы (USD)

Crazzers AI (CRAZZERS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Crazzers AI (CRAZZERS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Crazzers AI.

Қазір Crazzers AI баға болжамын тексеріңіз!

CRAZZERS - жергілікті валюталарға

Crazzers AI (CRAZZERS) токеномикасы

Crazzers AI (CRAZZERS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRAZZERS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Crazzers AI (CRAZZERS) туралы басқа сұрақтар

Crazzers AI (CRAZZERS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRAZZERS бағасы — 0.00014792 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRAZZERS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRAZZERS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00014792. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Crazzers AI үшін нарықтық капитализация қандай?
CRAZZERS үшін нарықтық капитализация: $ 58.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRAZZERS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRAZZERS айналымдағы ұсынысы: 393.98M USD.
CRAZZERS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRAZZERS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0005108 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRAZZERS бағасы қандай болды?
CRAZZERS 0.00005884 USD ATL бағасына жетті.
CRAZZERS үшін сауда көлемі қандай?
CRAZZERS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRAZZERS өседі ме?
CRAZZERS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRAZZERS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:23:30 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

