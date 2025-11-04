БиржаDEX+
Craft Engine ағымдағы бағасы: 0.00106526 USD. Нақты уақыттағы CRAFT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRAFT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 CRAFT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00106526
-8.80%1D
mexc
USD
Craft Engine (CRAFT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Craft Engine (CRAFT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00105123
24 сағаттық төмен
$ 0.00118485
24 сағаттық жоғары

$ 0.00105123
$ 0.00118485
$ 0.00321117
$ 0
-0.69%

-8.89%

-18.49%

-18.49%

Craft Engine (CRAFT) нақты уақыттағы баға $0.00106526. Соңғы 24 сағат ішінде CRAFT мен $ 0.00105123 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00118485 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRAFT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00321117, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRAFT соңғы бір сағатта -0.69% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.89%, ал соңғы 7 күнде -18.49% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Craft Engine (CRAFT) Нарықтық ақпарат

$ 78.83K
--
$ 106.53K
74.00M
100,000,000.0
Craft Engine нарықтық капитализациясы $ 78.83K, тәуліктік сауда көлемі --. CRAFT айналымдағы мөлшері 74.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 106.53K.

Craft Engine (CRAFT) Баға тарихы USD

Бүгін, Craft Engine - USD баға өзгерісі $ -0.000104008711014683 болды.
Соңғы 30 күнде Craft Engine - USD баға өзгерісі $ -0.0003401885 болды.
Соңғы 60 күнде Craft Engine - USD баға өзгерісі $ -0.0003514606 болды.
Соңғы 90 күнде Craft Engine - USD баға өзгерісі $ +0.0000126725788029713 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000104008711014683-8.89%
30 күн$ -0.0003401885-31.93%
60 күн$ -0.0003514606-32.99%
90 күн$ +0.0000126725788029713+1.20%

Craft Engine (CRAFT) деген не

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

Craft Engine (CRAFT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Craft Engine Баға болжамы (USD)

Craft Engine (CRAFT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Craft Engine (CRAFT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Craft Engine.

Қазір Craft Engine баға болжамын тексеріңіз!

CRAFT - жергілікті валюталарға

Craft Engine (CRAFT) токеномикасы

Craft Engine (CRAFT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRAFT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Craft Engine (CRAFT) туралы басқа сұрақтар

Craft Engine (CRAFT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRAFT бағасы — 0.00106526 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRAFT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRAFT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00106526. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Craft Engine үшін нарықтық капитализация қандай?
CRAFT үшін нарықтық капитализация: $ 78.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRAFT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRAFT айналымдағы ұсынысы: 74.00M USD.
CRAFT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRAFT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00321117 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRAFT бағасы қандай болды?
CRAFT 0 USD ATL бағасына жетті.
CRAFT үшін сауда көлемі қандай?
CRAFT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRAFT өседі ме?
CRAFT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRAFT баға болжамын қарап көріңіз.
Craft Engine (CRAFT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

