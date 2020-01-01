Cow Patty Bingo (MOO) токеномикасы
Cow Patty Bingo (MOO) туралы ақпарат
Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.
Cow Patty Bingo (MOO) токеномикасы мен бағасын талдау
Cow Patty Bingo (MOO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Cow Patty Bingo (MOO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Cow Patty Bingo (MOO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MOO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MOO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MOO токеномикасын түсінген болсаңыз, MOO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MOO бағасының болжамы
MOO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MOO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.