Cosanta (COSA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cosanta (COSA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Cosanta (COSA) туралы ақпарат

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network.

What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project

History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project

What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins

What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

Ресми веб-сайт:
https://cosanta.net/
Whitepaper:
https://cosanta.net/en#about

Cosanta (COSA) токеномикасы мен бағасын талдау

Cosanta (COSA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 805.77K
$ 805.77K
Жалпы қамтуы:
$ 357.95K
$ 357.95K
Айналымдағы қамту:
$ 357.93K
$ 357.93K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 805.77K
$ 805.77K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 11.71
$ 11.71
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.19178
$ 0.19178
Қазіргі баға:
$ 2.25
$ 2.25

Cosanta (COSA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cosanta (COSA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын COSA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша COSA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз COSA токеномикасын түсінген болсаңыз, COSA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.