analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios.
Corporate Audit AI (AUDIT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Corporate Audit AI (AUDIT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Corporate Audit AI (AUDIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AUDIT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AUDIT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AUDIT токеномикасын түсінген болсаңыз, AUDIT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
