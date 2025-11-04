БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Copper Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COPPER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COPPER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Copper Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COPPER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COPPER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COPPER туралы толығырақ

COPPER Баға туралы ақпарат

COPPER деген не

COPPER Ресми веб-сайт

COPPER Токеномикасы

COPPER Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Copper Inu Логотип

Copper Inu Баға (COPPER)

Листингтен жойылды

1 COPPER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Copper Inu (COPPER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:22:43 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.72%

-6.72%

Copper Inu (COPPER) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COPPER мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COPPER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COPPER соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -6.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Copper Inu (COPPER) Нарықтық ақпарат

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

--
----

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,665.921404
999,871,665.921404 999,871,665.921404

Copper Inu нарықтық капитализациясы $ 6.89K, тәуліктік сауда көлемі --. COPPER айналымдағы мөлшері 999.87M, жалпы мөлшері 999871665.921404. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.89K.

Copper Inu (COPPER) Баға тарихы USD

Бүгін, Copper Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Copper Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Copper Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Copper Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-18.13%
60 күн$ 0-27.01%
90 күн$ 0--

Copper Inu (COPPER) деген не

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Copper Inu (COPPER) Ресурс

Ресми веб-сайт

Copper Inu Баға болжамы (USD)

Copper Inu (COPPER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Copper Inu (COPPER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Copper Inu.

Қазір Copper Inu баға болжамын тексеріңіз!

COPPER - жергілікті валюталарға

Copper Inu (COPPER) токеномикасы

Copper Inu (COPPER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COPPER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Copper Inu (COPPER) туралы басқа сұрақтар

Copper Inu (COPPER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COPPER бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COPPER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COPPER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Copper Inu үшін нарықтық капитализация қандай?
COPPER үшін нарықтық капитализация: $ 6.89K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COPPER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COPPER айналымдағы ұсынысы: 999.87M USD.
COPPER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COPPER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COPPER бағасы қандай болды?
COPPER 0 USD ATL бағасына жетті.
COPPER үшін сауда көлемі қандай?
COPPER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COPPER өседі ме?
COPPER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COPPER баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:22:43 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,024.16
$107,024.16$107,024.16

+1.20%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,636.37
$3,636.37$3,636.37

+1.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.63
$167.63$167.63

+0.53%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9476
$0.9476$0.9476

+0.62%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,024.16
$107,024.16$107,024.16

+1.20%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,636.37
$3,636.37$3,636.37

+1.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.63
$167.63$167.63

+0.53%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3419
$2.3419$2.3419

+0.64%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.65
$997.65$997.65

+1.78%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0691
$0.0691$0.0691

+38.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1661
$0.1661$0.1661

-44.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03730
$0.03730$0.03730

+273.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000071
$0.000071$0.000071

+222.72%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001646
$0.0000000000001646$0.0000000000001646

+64.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0691
$0.0691$0.0691

+38.20%