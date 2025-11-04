БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Concentric Industries ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CONCENTRIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CONCENTRIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Concentric Industries ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CONCENTRIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CONCENTRIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CONCENTRIC туралы толығырақ

CONCENTRIC Баға туралы ақпарат

CONCENTRIC деген не

CONCENTRIC Ресми веб-сайт

CONCENTRIC Токеномикасы

CONCENTRIC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Concentric Industries Логотип

Concentric Industries Баға (CONCENTRIC)

Листингтен жойылды

1 CONCENTRIC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00059155
$0.00059155$0.00059155
-3.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:22:14 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

+1.56%

-3.19%

-28.20%

-28.20%

Concentric Industries (CONCENTRIC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CONCENTRIC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CONCENTRIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00442362, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CONCENTRIC соңғы бір сағатта +1.56% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.19%, ал соңғы 7 күнде -28.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Нарықтық ақпарат

$ 515.73K
$ 515.73K$ 515.73K

--
----

$ 591.52K
$ 591.52K$ 591.52K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Concentric Industries нарықтық капитализациясы $ 515.73K, тәуліктік сауда көлемі --. CONCENTRIC айналымдағы мөлшері 871.82M, жалпы мөлшері 999946936.5288035. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 591.52K.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Баға тарихы USD

Бүгін, Concentric Industries - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Concentric Industries - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Concentric Industries - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Concentric Industries - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.19%
30 күн$ 0-5.69%
60 күн$ 0-26.79%
90 күн$ 0--

Concentric Industries (CONCENTRIC) деген не

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Concentric Industries (CONCENTRIC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Concentric Industries Баға болжамы (USD)

Concentric Industries (CONCENTRIC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Concentric Industries (CONCENTRIC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Concentric Industries.

Қазір Concentric Industries баға болжамын тексеріңіз!

CONCENTRIC - жергілікті валюталарға

Concentric Industries (CONCENTRIC) токеномикасы

Concentric Industries (CONCENTRIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CONCENTRIC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Concentric Industries (CONCENTRIC) туралы басқа сұрақтар

Concentric Industries (CONCENTRIC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CONCENTRIC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CONCENTRIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CONCENTRIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Concentric Industries үшін нарықтық капитализация қандай?
CONCENTRIC үшін нарықтық капитализация: $ 515.73K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CONCENTRIC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CONCENTRIC айналымдағы ұсынысы: 871.82M USD.
CONCENTRIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CONCENTRIC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00442362 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CONCENTRIC бағасы қандай болды?
CONCENTRIC 0 USD ATL бағасына жетті.
CONCENTRIC үшін сауда көлемі қандай?
CONCENTRIC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CONCENTRIC өседі ме?
CONCENTRIC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CONCENTRIC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:22:14 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,046.11
$107,046.11$107,046.11

+1.22%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,638.37
$3,638.37$3,638.37

+1.37%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.68
$167.68$167.68

+0.56%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9482
$0.9482$0.9482

+0.69%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,046.11
$107,046.11$107,046.11

+1.22%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,638.37
$3,638.37$3,638.37

+1.37%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.68
$167.68$167.68

+0.56%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3444
$2.3444$2.3444

+0.74%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.31
$998.31$998.31

+1.85%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0692
$0.0692$0.0692

+38.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1739
$0.1739$0.1739

-42.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03730
$0.03730$0.03730

+273.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000071
$0.000071$0.000071

+222.72%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001646
$0.0000000000001646$0.0000000000001646

+64.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0692
$0.0692$0.0692

+38.40%