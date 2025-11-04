БиржаDEX+
Compliant Naira ағымдағы бағасы: 0.00069163 USD. Нақты уақыттағы CNGN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CNGN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CNGN туралы толығырақ

CNGN Баға туралы ақпарат

CNGN деген не

CNGN Whitepaper

CNGN Ресми веб-сайт

CNGN Токеномикасы

CNGN Баға болжамы

Compliant Naira Логотип

Compliant Naira Баға (CNGN)

Листингтен жойылды

1 CNGN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00069163
-0.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Compliant Naira (CNGN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:21:57 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00069032
24 сағаттық төмен
$ 0.00069672
24 сағаттық жоғары

$ 0.00069032
$ 0.00069672
$ 0.00070882
$ 0.00064906
+0.01%

-0.48%

+2.83%

+2.83%

Compliant Naira (CNGN) нақты уақыттағы баға $0.00069163. Соңғы 24 сағат ішінде CNGN мен $ 0.00069032 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00069672 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CNGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00070882, ал ең төменгісі — $ 0.00064906.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CNGN соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.48%, ал соңғы 7 күнде +2.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Compliant Naira (CNGN) Нарықтық ақпарат

$ 451.77K
--
$ 451.77K
653.20M
653,203,572.9949999
Compliant Naira нарықтық капитализациясы $ 451.77K, тәуліктік сауда көлемі --. CNGN айналымдағы мөлшері 653.20M, жалпы мөлшері 653203572.9949999. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 451.77K.

Compliant Naira (CNGN) Баға тарихы USD

Бүгін, Compliant Naira - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Compliant Naira - USD баға өзгерісі $ +0.0000156249 болды.
Соңғы 60 күнде Compliant Naira - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Compliant Naira - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.48%
30 күн$ +0.0000156249+2.26%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Compliant Naira (CNGN) деген не

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Compliant Naira (CNGN) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Compliant Naira Баға болжамы (USD)

Compliant Naira (CNGN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Compliant Naira (CNGN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Compliant Naira.

Қазір Compliant Naira баға болжамын тексеріңіз!

CNGN - жергілікті валюталарға

Compliant Naira (CNGN) токеномикасы

Compliant Naira (CNGN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CNGN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Compliant Naira (CNGN) туралы басқа сұрақтар

Compliant Naira (CNGN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CNGN бағасы — 0.00069163 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CNGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CNGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00069163. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Compliant Naira үшін нарықтық капитализация қандай?
CNGN үшін нарықтық капитализация: $ 451.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CNGN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CNGN айналымдағы ұсынысы: 653.20M USD.
CNGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CNGN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00070882 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CNGN бағасы қандай болды?
CNGN 0.00064906 USD ATL бағасына жетті.
CNGN үшін сауда көлемі қандай?
CNGN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CNGN өседі ме?
CNGN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CNGN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:21:57 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

