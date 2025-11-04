БиржаDEX+
COMET туралы толығырақ

COMET Баға туралы ақпарат

COMET деген не

COMET Ресми веб-сайт

COMET Токеномикасы

COMET Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Comet Portfolio Логотип

Comet Portfolio Баға (COMET)

Листингтен жойылды

1 COMET-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-20.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Comet Portfolio (COMET) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:21:36 (UTC+8)

Comet Portfolio (COMET) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0
$ 0$ 0

-2.73%

-20.50%

-20.16%

-20.16%

Comet Portfolio (COMET) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COMET мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COMET үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00289967, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COMET соңғы бір сағатта -2.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.50%, ал соңғы 7 күнде -20.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Comet Portfolio (COMET) Нарықтық ақпарат

$ 63.04K
$ 63.04K$ 63.04K

--
----

$ 63.04K
$ 63.04K$ 63.04K

999.77M
999.77M 999.77M

999,770,591.8633856
999,770,591.8633856 999,770,591.8633856

Comet Portfolio нарықтық капитализациясы $ 63.04K, тәуліктік сауда көлемі --. COMET айналымдағы мөлшері 999.77M, жалпы мөлшері 999770591.8633856. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 63.04K.

Comet Portfolio (COMET) Баға тарихы USD

Бүгін, Comet Portfolio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Comet Portfolio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Comet Portfolio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Comet Portfolio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-20.50%
30 күн$ 0+12.47%
60 күн$ 0+16.91%
90 күн$ 0--

Comet Portfolio (COMET) деген не

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Comet Portfolio (COMET) Ресурс

Ресми веб-сайт

Comet Portfolio Баға болжамы (USD)

Comet Portfolio (COMET) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Comet Portfolio (COMET) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Comet Portfolio.

Қазір Comet Portfolio баға болжамын тексеріңіз!

COMET - жергілікті валюталарға

Comet Portfolio (COMET) токеномикасы

Comet Portfolio (COMET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COMET токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Comet Portfolio (COMET) туралы басқа сұрақтар

Comet Portfolio (COMET) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COMET бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COMET-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COMET-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Comet Portfolio үшін нарықтық капитализация қандай?
COMET үшін нарықтық капитализация: $ 63.04K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COMET үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COMET айналымдағы ұсынысы: 999.77M USD.
COMET үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COMET барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00289967 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COMET бағасы қандай болды?
COMET 0 USD ATL бағасына жетті.
COMET үшін сауда көлемі қандай?
COMET үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COMET өседі ме?
COMET биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COMET баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:21:36 (UTC+8)

Comet Portfolio (COMET) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

