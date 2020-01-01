CoinDesk DeFi Select Index (DFX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CoinDesk DeFi Select Index (DFX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) туралы ақпарат

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Ресми веб-сайт:
https://indices.coindesk.com/indices/dfx

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) токеномикасы мен бағасын талдау

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 154.61K
$ 154.61K$ 154.61K
Жалпы қамтуы:
$ 76.67K
$ 76.67K$ 76.67K
Айналымдағы қамту:
$ 76.67K
$ 76.67K$ 76.67K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 154.61K
$ 154.61K$ 154.61K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.48
$ 2.48$ 2.48
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.950398
$ 0.950398$ 0.950398
Қазіргі баға:
$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DFX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DFX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DFX токеномикасын түсінген болсаңыз, DFX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

DFX бағасының болжамы

DFX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DFX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.