БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
COCK ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!COCK ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COCK туралы толығырақ

COCK Баға туралы ақпарат

COCK деген не

COCK Ресми веб-сайт

COCK Токеномикасы

COCK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

COCK Логотип

COCK Баға (COCK)

Листингтен жойылды

1 COCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-20.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
COCK (COCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:19:45 (UTC+8)

COCK (COCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.77%

-20.45%

-30.71%

-30.71%

COCK (COCK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COCK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COCK соңғы бір сағатта -4.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.45%, ал соңғы 7 күнде -30.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

COCK (COCK) Нарықтық ақпарат

$ 30.16K
$ 30.16K$ 30.16K

--
----

$ 30.16K
$ 30.16K$ 30.16K

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,161.485844
999,897,161.485844 999,897,161.485844

COCK нарықтық капитализациясы $ 30.16K, тәуліктік сауда көлемі --. COCK айналымдағы мөлшері 999.90M, жалпы мөлшері 999897161.485844. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.16K.

COCK (COCK) Баға тарихы USD

Бүгін, COCK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде COCK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде COCK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде COCK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-20.45%
30 күн$ 0-67.42%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

COCK (COCK) деген не

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana

CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.

What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

COCK (COCK) Ресурс

Ресми веб-сайт

COCK Баға болжамы (USD)

COCK (COCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін COCK (COCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: COCK.

Қазір COCK баға болжамын тексеріңіз!

COCK - жергілікті валюталарға

COCK (COCK) токеномикасы

COCK (COCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: COCK (COCK) туралы басқа сұрақтар

COCK (COCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COCK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
COCK үшін нарықтық капитализация қандай?
COCK үшін нарықтық капитализация: $ 30.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COCK айналымдағы ұсынысы: 999.90M USD.
COCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COCK бағасы қандай болды?
COCK 0 USD ATL бағасына жетті.
COCK үшін сауда көлемі қандай?
COCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COCK өседі ме?
COCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COCK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:19:45 (UTC+8)

COCK (COCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,874.21
$106,874.21$106,874.21

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,632.81
$3,632.81$3,632.81

+1.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.57
$167.57$167.57

+0.49%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9485
$0.9485$0.9485

+0.72%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,874.21
$106,874.21$106,874.21

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,632.81
$3,632.81$3,632.81

+1.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.57
$167.57$167.57

+0.49%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3405
$2.3405$2.3405

+0.58%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.27
$998.27$998.27

+1.84%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0698
$0.0698$0.0698

+39.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1804
$0.1804$0.1804

-39.86%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03984
$0.03984$0.03984

+298.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001654
$0.0000000000001654$0.0000000000001654

+65.40%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0698
$0.0698$0.0698

+39.60%