cliza (CLIZA) токеномикасы
cliza (CLIZA) туралы ақпарат
Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators.
cliza (CLIZA) токеномикасы мен бағасын талдау
cliza (CLIZA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
cliza (CLIZA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
cliza (CLIZA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CLIZA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CLIZA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CLIZA токеномикасын түсінген болсаңыз, CLIZA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.