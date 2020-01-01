Claude 2 (CLAUDE 2) токеномикасы
Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting.
Claude 2 (CLAUDE 2) токеномикасы мен бағасын талдау
Claude 2 (CLAUDE 2) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Claude 2 (CLAUDE 2) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Claude 2 (CLAUDE 2) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CLAUDE 2 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CLAUDE 2 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CLAUDE 2 токеномикасын түсінген болсаңыз, CLAUDE 2 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.