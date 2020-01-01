Clarity (CLARITY) токеномикасы
Clarity (CLARITY) туралы ақпарат
The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities.
DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth.
By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.
Clarity (CLARITY) токеномикасы мен бағасын талдау
Clarity (CLARITY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Clarity (CLARITY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Clarity (CLARITY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CLARITY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CLARITY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CLARITY токеномикасын түсінген болсаңыз, CLARITY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
