Cicada Finance Баға (LTCIC)
+0.25%
-3.70%
-6.40%
-6.40%
Cicada Finance (LTCIC) нақты уақыттағы баға $0.00213385. Соңғы 24 сағат ішінде LTCIC мен $ 0.00212155 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00225608 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LTCIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00289418, ал ең төменгісі — $ 0.00209182.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LTCIC соңғы бір сағатта +0.25% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.70%, ал соңғы 7 күнде -6.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Cicada Finance нарықтық капитализациясы $ 5.56M, тәуліктік сауда көлемі --. LTCIC айналымдағы мөлшері 2.61B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.34M.
Бүгін, Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0004317568 болды.
Соңғы 60 күнде Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0004070150 болды.
Соңғы 90 күнде Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000655508561444793 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-3.70%
|30 күн
|$ -0.0004317568
|-20.23%
|60 күн
|$ -0.0004070150
|-19.07%
|90 күн
|$ -0.000655508561444793
|-23.50%
Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.
The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.
