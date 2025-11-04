БиржаDEX+
Cicada Finance ағымдағы бағасы: 0.00213385 USD. Нақты уақыттағы LTCIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LTCIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LTCIC туралы толығырақ

LTCIC Баға туралы ақпарат

LTCIC деген не

LTCIC Whitepaper

LTCIC Ресми веб-сайт

LTCIC Токеномикасы

LTCIC Баға болжамы

Cicada Finance Логотип

Cicada Finance Баға (LTCIC)

Листингтен жойылды

1 LTCIC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00213404
$0.00213404$0.00213404
-3.60%1D
mexc
USD
Cicada Finance (LTCIC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:51:36 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00212155
$ 0.00212155$ 0.00212155
24 сағаттық төмен
$ 0.00225608
$ 0.00225608$ 0.00225608
24 сағаттық жоғары

$ 0.00212155
$ 0.00212155$ 0.00212155

$ 0.00225608
$ 0.00225608$ 0.00225608

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00209182
$ 0.00209182$ 0.00209182

+0.25%

-3.70%

-6.40%

-6.40%

Cicada Finance (LTCIC) нақты уақыттағы баға $0.00213385. Соңғы 24 сағат ішінде LTCIC мен $ 0.00212155 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00225608 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LTCIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00289418, ал ең төменгісі — $ 0.00209182.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LTCIC соңғы бір сағатта +0.25% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.70%, ал соңғы 7 күнде -6.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cicada Finance (LTCIC) Нарықтық ақпарат

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

--
----

$ 21.34M
$ 21.34M$ 21.34M

2.61B
2.61B 2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Cicada Finance нарықтық капитализациясы $ 5.56M, тәуліктік сауда көлемі --. LTCIC айналымдағы мөлшері 2.61B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.34M.

Cicada Finance (LTCIC) Баға тарихы USD

Бүгін, Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0004317568 болды.
Соңғы 60 күнде Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0004070150 болды.
Соңғы 90 күнде Cicada Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000655508561444793 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.70%
30 күн$ -0.0004317568-20.23%
60 күн$ -0.0004070150-19.07%
90 күн$ -0.000655508561444793-23.50%

Cicada Finance (LTCIC) деген не

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Cicada Finance (LTCIC) Ресурс

Cicada Finance Баға болжамы (USD)

Cicada Finance (LTCIC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cicada Finance (LTCIC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cicada Finance.

Қазір Cicada Finance баға болжамын тексеріңіз!

LTCIC - жергілікті валюталарға

Cicada Finance (LTCIC) токеномикасы

Cicada Finance (LTCIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LTCIC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Cicada Finance (LTCIC) туралы басқа сұрақтар

Cicada Finance (LTCIC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LTCIC бағасы — 0.00213385 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LTCIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LTCIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00213385. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cicada Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
LTCIC үшін нарықтық капитализация: $ 5.56M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LTCIC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LTCIC айналымдағы ұсынысы: 2.61B USD.
LTCIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LTCIC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00289418 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LTCIC бағасы қандай болды?
LTCIC 0.00209182 USD ATL бағасына жетті.
LTCIC үшін сауда көлемі қандай?
LTCIC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LTCIC өседі ме?
LTCIC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LTCIC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:51:36 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

