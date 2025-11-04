БиржаDEX+
Chrema Coin ағымдағы бағасы: 0.931174 USD. Нақты уақыттағы CRMC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRMC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRMC туралы толығырақ

CRMC Баға туралы ақпарат

CRMC деген не

CRMC Whitepaper

CRMC Ресми веб-сайт

CRMC Токеномикасы

CRMC Баға болжамы

Chrema Coin Логотип

Chrema Coin Баға (CRMC)

Листингтен жойылды

1 CRMC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+13.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Chrema Coin (CRMC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:51:29 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-4.18%

+9.41%

+10.10%

+10.10%

Chrema Coin (CRMC) нақты уақыттағы баға $0.931174. Соңғы 24 сағат ішінде CRMC мен $ 0.825486 аралығында сауда жасалып, ал $ 2.09 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRMC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5.02, ал ең төменгісі — $ 0.432032.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRMC соңғы бір сағатта -4.18% өзгерді, 24 сағат ішінде +9.41%, ал соңғы 7 күнде +10.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Chrema Coin (CRMC) Нарықтық ақпарат

Chrema Coin нарықтық капитализациясы $ 10.24M, тәуліктік сауда көлемі --. CRMC айналымдағы мөлшері 10.99M, жалпы мөлшері 50000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 46.56M.

Chrema Coin (CRMC) Баға тарихы USD

Бүгін, Chrema Coin - USD баға өзгерісі $ +0.080092 болды.
Соңғы 30 күнде Chrema Coin - USD баға өзгерісі $ -0.1003483385 болды.
Соңғы 60 күнде Chrema Coin - USD баға өзгерісі $ +0.2362969490 болды.
Соңғы 90 күнде Chrema Coin - USD баға өзгерісі $ -1.447593658823576 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.080092+9.41%
30 күн$ -0.1003483385-10.77%
60 күн$ +0.2362969490+25.38%
90 күн$ -1.447593658823576-60.85%

Chrema Coin (CRMC) деген не

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Chrema Coin (CRMC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Chrema Coin Баға болжамы (USD)

Chrema Coin (CRMC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Chrema Coin (CRMC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Chrema Coin.

Қазір Chrema Coin баға болжамын тексеріңіз!

CRMC - жергілікті валюталарға

Chrema Coin (CRMC) токеномикасы

Chrema Coin (CRMC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRMC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Chrema Coin (CRMC) туралы басқа сұрақтар

Chrema Coin (CRMC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRMC бағасы — 0.931174 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRMC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRMC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.931174. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Chrema Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
CRMC үшін нарықтық капитализация: $ 10.24M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRMC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRMC айналымдағы ұсынысы: 10.99M USD.
CRMC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRMC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 5.02 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRMC бағасы қандай болды?
CRMC 0.432032 USD ATL бағасына жетті.
CRMC үшін сауда көлемі қандай?
CRMC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRMC өседі ме?
CRMC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRMC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:51:29 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

