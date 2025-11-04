БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Chonkus Maximus ағымдағы бағасы: 0.00000919 USD. Нақты уақыттағы CHONKUS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CHONKUS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Chonkus Maximus ағымдағы бағасы: 0.00000919 USD. Нақты уақыттағы CHONKUS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CHONKUS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CHONKUS туралы толығырақ

CHONKUS Баға туралы ақпарат

CHONKUS деген не

CHONKUS Ресми веб-сайт

CHONKUS Токеномикасы

CHONKUS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Chonkus Maximus Логотип

Chonkus Maximus Баға (CHONKUS)

Листингтен жойылды

1 CHONKUS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:18:42 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919

--

--

-4.19%

-4.19%

Chonkus Maximus (CHONKUS) нақты уақыттағы баға $0.00000919. Соңғы 24 сағат ішінде CHONKUS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CHONKUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00108574, ал ең төменгісі — $ 0.00000919.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CHONKUS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -4.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Нарықтық ақпарат

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Chonkus Maximus нарықтық капитализациясы $ 9.19K, тәуліктік сауда көлемі --. CHONKUS айналымдағы мөлшері 999.77M, жалпы мөлшері 999769080.559948. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.19K.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Баға тарихы USD

Бүгін, Chonkus Maximus - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Chonkus Maximus - USD баға өзгерісі $ -0.0000022394 болды.
Соңғы 60 күнде Chonkus Maximus - USD баға өзгерісі $ -0.0000039422 болды.
Соңғы 90 күнде Chonkus Maximus - USD баға өзгерісі $ -0.00002562790802679339 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000022394-24.36%
60 күн$ -0.0000039422-42.89%
90 күн$ -0.00002562790802679339-73.60%

Chonkus Maximus (CHONKUS) деген не

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Chonkus Maximus (CHONKUS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Chonkus Maximus Баға болжамы (USD)

Chonkus Maximus (CHONKUS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Chonkus Maximus (CHONKUS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Chonkus Maximus.

Қазір Chonkus Maximus баға болжамын тексеріңіз!

CHONKUS - жергілікті валюталарға

Chonkus Maximus (CHONKUS) токеномикасы

Chonkus Maximus (CHONKUS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CHONKUS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Chonkus Maximus (CHONKUS) туралы басқа сұрақтар

Chonkus Maximus (CHONKUS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CHONKUS бағасы — 0.00000919 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CHONKUS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CHONKUS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000919. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Chonkus Maximus үшін нарықтық капитализация қандай?
CHONKUS үшін нарықтық капитализация: $ 9.19K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CHONKUS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CHONKUS айналымдағы ұсынысы: 999.77M USD.
CHONKUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CHONKUS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00108574 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CHONKUS бағасы қандай болды?
CHONKUS 0.00000919 USD ATL бағасына жетті.
CHONKUS үшін сауда көлемі қандай?
CHONKUS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CHONKUS өседі ме?
CHONKUS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CHONKUS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:18:42 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,812.28
$106,812.28$106,812.28

+1.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,631.23
$3,631.23$3,631.23

+1.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+0.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9482
$0.9482$0.9482

+0.69%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,812.28
$106,812.28$106,812.28

+1.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,631.23
$3,631.23$3,631.23

+1.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+0.41%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3393
$2.3393$2.3393

+0.52%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.20
$998.20$998.20

+1.84%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1803
$0.1803$0.1803

-39.90%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03984
$0.03984$0.03984

+298.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001673
$0.0000000000001673$0.0000000000001673

+67.30%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%