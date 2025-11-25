Choctopus (CHOCTOPUS) токеномикасы

Choctopus (CHOCTOPUS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Choctopus (CHOCTOPUS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Choctopus (CHOCTOPUS) туралы ақпарат

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Ресми веб-сайт:
https://choctopus.io
Whitepaper:
https://choctopus.io/whitepaper/

Choctopus (CHOCTOPUS) токеномикасы мен бағасын талдау

Choctopus (CHOCTOPUS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 131.67K
$ 131.67K$ 131.67K
Жалпы қамтуы:
$ 984.71M
$ 984.71M$ 984.71M
Айналымдағы қамту:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 185.23K
$ 185.23K$ 185.23K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00540528
$ 0.00540528$ 0.00540528
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00015302
$ 0.00015302$ 0.00015302
Қазіргі баға:
$ 0.00018884
$ 0.00018884$ 0.00018884

Choctopus (CHOCTOPUS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Choctopus (CHOCTOPUS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CHOCTOPUS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CHOCTOPUS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CHOCTOPUS токеномикасын түсінген болсаңыз, CHOCTOPUS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.