The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump.
Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment.
Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.
Chill Trump (CHILLT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Chill Trump (CHILLT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Chill Trump (CHILLT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CHILLT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CHILLT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
