Chili Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CHI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CHI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Chili Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CHI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CHI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CHI туралы толығырақ

CHI Баға туралы ақпарат

CHI деген не

CHI Whitepaper

CHI Ресми веб-сайт

CHI Токеномикасы

CHI Баға болжамы

Chili Coin Логотип

Chili Coin Баға (CHI)

Листингтен жойылды

1 CHI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Chili Coin (CHI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:51:22 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

--

--

+0.16%

+0.16%

Chili Coin (CHI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CHI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CHI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00131437, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CHI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +0.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Chili Coin (CHI) Нарықтық ақпарат

Chili Coin нарықтық капитализациясы $ 4.89M, тәуліктік сауда көлемі --. CHI айналымдағы мөлшері 5.88B, жалпы мөлшері 100000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 83.13M.

Chili Coin (CHI) Баға тарихы USD

Бүгін, Chili Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Chili Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Chili Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Chili Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-23.94%
60 күн$ 0-18.57%
90 күн$ 0--

Chili Coin (CHI) деген не

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Chili Coin (CHI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Chili Coin Баға болжамы (USD)

Chili Coin (CHI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Chili Coin (CHI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Chili Coin.

Қазір Chili Coin баға болжамын тексеріңіз!

CHI - жергілікті валюталарға

Chili Coin (CHI) токеномикасы

Chili Coin (CHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CHI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Chili Coin (CHI) туралы басқа сұрақтар

Chili Coin (CHI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CHI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CHI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CHI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Chili Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
CHI үшін нарықтық капитализация: $ 4.89M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CHI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CHI айналымдағы ұсынысы: 5.88B USD.
CHI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CHI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00131437 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CHI бағасы қандай болды?
CHI 0 USD ATL бағасына жетті.
CHI үшін сауда көлемі қандай?
CHI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CHI өседі ме?
CHI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CHI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:51:22 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

