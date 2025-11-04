БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Children Of The Sky ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COTS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COTS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Children Of The Sky ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COTS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COTS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COTS туралы толығырақ

COTS Баға туралы ақпарат

COTS деген не

COTS Ресми веб-сайт

COTS Токеномикасы

COTS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Children Of The Sky Логотип

Children Of The Sky Баға (COTS)

Листингтен жойылды

1 COTS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Children Of The Sky (COTS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:18:34 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-8.67%

-15.28%

-15.28%

Children Of The Sky (COTS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COTS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COTS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01772925, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COTS соңғы бір сағатта -1.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.67%, ал соңғы 7 күнде -15.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Children Of The Sky (COTS) Нарықтық ақпарат

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

--
----

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,335.104312
999,530,335.104312 999,530,335.104312

Children Of The Sky нарықтық капитализациясы $ 13.45K, тәуліктік сауда көлемі --. COTS айналымдағы мөлшері 999.53M, жалпы мөлшері 999530335.104312. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.45K.

Children Of The Sky (COTS) Баға тарихы USD

Бүгін, Children Of The Sky - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Children Of The Sky - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Children Of The Sky - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Children Of The Sky - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.67%
30 күн$ 0-33.97%
60 күн$ 0-98.90%
90 күн$ 0--

Children Of The Sky (COTS) деген не

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Children Of The Sky (COTS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Children Of The Sky Баға болжамы (USD)

Children Of The Sky (COTS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Children Of The Sky (COTS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Children Of The Sky.

Қазір Children Of The Sky баға болжамын тексеріңіз!

COTS - жергілікті валюталарға

Children Of The Sky (COTS) токеномикасы

Children Of The Sky (COTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COTS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Children Of The Sky (COTS) туралы басқа сұрақтар

Children Of The Sky (COTS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COTS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COTS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COTS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Children Of The Sky үшін нарықтық капитализация қандай?
COTS үшін нарықтық капитализация: $ 13.45K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COTS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COTS айналымдағы ұсынысы: 999.53M USD.
COTS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COTS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01772925 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COTS бағасы қандай болды?
COTS 0 USD ATL бағасына жетті.
COTS үшін сауда көлемі қандай?
COTS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COTS өседі ме?
COTS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COTS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:18:34 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,815.03
$106,815.03$106,815.03

+1.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,631.21
$3,631.21$3,631.21

+1.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.50
$167.50$167.50

+0.45%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9486
$0.9486$0.9486

+0.73%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,815.03
$106,815.03$106,815.03

+1.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,631.21
$3,631.21$3,631.21

+1.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.50
$167.50$167.50

+0.45%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3403
$2.3403$2.3403

+0.57%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.51
$998.51$998.51

+1.87%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0698
$0.0698$0.0698

+39.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1804
$0.1804$0.1804

-39.86%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04104
$0.04104$0.04104

+310.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001673
$0.0000000000001673$0.0000000000001673

+67.30%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0698
$0.0698$0.0698

+39.60%