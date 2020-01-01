Chi Protocol (CHI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Chi Protocol (CHI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Chi Protocol (CHI) туралы ақпарат

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Ресми веб-сайт:
https://chiprotocol.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs

Chi Protocol (CHI) токеномикасы мен бағасын талдау

Chi Protocol (CHI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.16K
Жалпы қамтуы:
$ 206.36M
Айналымдағы қамту:
$ 111.17M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 37.42K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.108157
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00004197
Қазіргі баға:
$ 0.00018131
Chi Protocol (CHI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Chi Protocol (CHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CHI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CHI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CHI токеномикасын түсінген болсаңыз, CHI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CHI бағасының болжамы

CHI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CHI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.