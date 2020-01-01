Chester ($CHESTER) токеномикасы

Chester ($CHESTER) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Chester ($CHESTER) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Chester ($CHESTER) туралы ақпарат

$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog.

Chester is Luca's current dog and beloved companion.

Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain.

This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract.

This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.

https://chesterabstract.xyz/

Chester ($CHESTER) токеномикасы мен бағасын талдау

Chester ($CHESTER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 87.62K
Жалпы қамтуы:
$ 990.46M
Айналымдағы қамту:
$ 973.62M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 89.14K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00132417
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
Chester ($CHESTER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Chester ($CHESTER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $CHESTER токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $CHESTER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $CHESTER токеномикасын түсінген болсаңыз, $CHESTER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.