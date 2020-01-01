ChAtoshI (CHATOSHI) токеномикасы
ChAtoshI (CHATOSHI) туралы ақпарат
What Is ChAtoshI (CHATOSHI)?
ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to:
- Discover and meet all their crypto-related demands
- Access real-time market insights
- Navigate and utilize decentralized applications (dApps)
- Explore and understand the blockchain ecosystem with ease
More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.
ChAtoshI (CHATOSHI) токеномикасы мен бағасын талдау
ChAtoshI (CHATOSHI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ChAtoshI (CHATOSHI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ChAtoshI (CHATOSHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CHATOSHI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CHATOSHI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CHATOSHI токеномикасын түсінген болсаңыз, CHATOSHI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CHATOSHI бағасының болжамы
CHATOSHI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CHATOSHI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.