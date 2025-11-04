БиржаDEX+
CF Large Cap Index ағымдағы бағасы: 10.27 USD. Нақты уақыттағы LCAP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LCAP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LCAP туралы толығырақ

LCAP Баға туралы ақпарат

LCAP деген не

LCAP Whitepaper

LCAP Ресми веб-сайт

LCAP Токеномикасы

LCAP Баға болжамы

CF Large Cap Index Логотип

CF Large Cap Index Баға (LCAP)

Листингтен жойылды

1 LCAP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$10.26
$10.26$10.26
-6.20%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:50:58 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 10.19
$ 10.19$ 10.19
24 сағаттық төмен
$ 11.06
$ 11.06$ 11.06
24 сағаттық жоғары

$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

$ 11.06
$ 11.06$ 11.06

$ 13.34
$ 13.34$ 13.34

$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

+0.22%

-6.18%

-11.28%

-11.28%

CF Large Cap Index (LCAP) нақты уақыттағы баға $10.27. Соңғы 24 сағат ішінде LCAP мен $ 10.19 аралығында сауда жасалып, ал $ 11.06 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LCAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 13.34, ал ең төменгісі — $ 10.19.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LCAP соңғы бір сағатта +0.22% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.18%, ал соңғы 7 күнде -11.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

CF Large Cap Index (LCAP) Нарықтық ақпарат

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

--
----

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

584.69K
584.69K 584.69K

584,690.482223053
584,690.482223053 584,690.482223053

CF Large Cap Index нарықтық капитализациясы $ 6.01M, тәуліктік сауда көлемі --. LCAP айналымдағы мөлшері 584.69K, жалпы мөлшері 584690.482223053. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.01M.

CF Large Cap Index (LCAP) Баға тарихы USD

Бүгін, CF Large Cap Index - USD баға өзгерісі $ -0.67673988872203 болды.
Соңғы 30 күнде CF Large Cap Index - USD баға өзгерісі $ -2.0191682680 болды.
Соңғы 60 күнде CF Large Cap Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде CF Large Cap Index - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.67673988872203-6.18%
30 күн$ -2.0191682680-19.66%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

CF Large Cap Index (LCAP) деген не

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

CF Large Cap Index (LCAP) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

CF Large Cap Index Баға болжамы (USD)

CF Large Cap Index (LCAP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін CF Large Cap Index (LCAP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: CF Large Cap Index.

Қазір CF Large Cap Index баға болжамын тексеріңіз!

LCAP - жергілікті валюталарға

CF Large Cap Index (LCAP) токеномикасы

CF Large Cap Index (LCAP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LCAP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: CF Large Cap Index (LCAP) туралы басқа сұрақтар

CF Large Cap Index (LCAP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LCAP бағасы — 10.27 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LCAP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LCAP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 10.27. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
CF Large Cap Index үшін нарықтық капитализация қандай?
LCAP үшін нарықтық капитализация: $ 6.01M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LCAP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LCAP айналымдағы ұсынысы: 584.69K USD.
LCAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LCAP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 13.34 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LCAP бағасы қандай болды?
LCAP 10.19 USD ATL бағасына жетті.
LCAP үшін сауда көлемі қандай?
LCAP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LCAP өседі ме?
LCAP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LCAP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:50:58 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

