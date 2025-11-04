БиржаDEX+
Centric Swap ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CNS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CNS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CNS туралы толығырақ

CNS Баға туралы ақпарат

CNS деген не

CNS Ресми веб-сайт

CNS Токеномикасы

CNS Баға болжамы

Centric Swap Логотип

Centric Swap Баға (CNS)

Листингтен жойылды

1 CNS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Centric Swap (CNS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:17:22 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01873632
$ 0.01873632$ 0.01873632

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

+0.78%

-8.27%

-8.27%

Centric Swap (CNS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CNS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CNS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01873632, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CNS соңғы бір сағатта -1.19% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.78%, ал соңғы 7 күнде -8.27% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Centric Swap (CNS) Нарықтық ақпарат

$ 36.16K
$ 36.16K$ 36.16K

--
----

$ 36.16K
$ 36.16K$ 36.16K

369.59B
369.59B 369.59B

369,592,121,791.1336
369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Centric Swap нарықтық капитализациясы $ 36.16K, тәуліктік сауда көлемі --. CNS айналымдағы мөлшері 369.59B, жалпы мөлшері 369592121791.1336. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 36.16K.

Centric Swap (CNS) Баға тарихы USD

Бүгін, Centric Swap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Centric Swap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Centric Swap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Centric Swap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.78%
30 күн$ 0-9.38%
60 күн$ 0-54.34%
90 күн$ 0--

Centric Swap (CNS) деген не

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Centric Swap (CNS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Centric Swap Баға болжамы (USD)

Centric Swap (CNS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Centric Swap (CNS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Centric Swap.

Қазір Centric Swap баға болжамын тексеріңіз!

CNS - жергілікті валюталарға

Centric Swap (CNS) токеномикасы

Centric Swap (CNS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CNS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Centric Swap (CNS) туралы басқа сұрақтар

Centric Swap (CNS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CNS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CNS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CNS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Centric Swap үшін нарықтық капитализация қандай?
CNS үшін нарықтық капитализация: $ 36.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CNS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CNS айналымдағы ұсынысы: 369.59B USD.
CNS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CNS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01873632 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CNS бағасы қандай болды?
CNS 0 USD ATL бағасына жетті.
CNS үшін сауда көлемі қандай?
CNS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CNS өседі ме?
CNS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CNS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:17:22 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

