CELLULA (CELA) токеномикасы
CELLULA (CELA) туралы ақпарат
What Is Cellula?
Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory.
What Is the CELA Token?
$CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions:
- Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.
- Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.
- Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users.
CELLULA (CELA) токеномикасы мен бағасын талдау
CELLULA (CELA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
CELLULA (CELA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
CELLULA (CELA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CELA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CELA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CELA токеномикасын түсінген болсаңыз, CELA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CELA бағасының болжамы
CELA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CELA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.