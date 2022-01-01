Cedar the Goat (CEDAR) токеномикасы

Cedar the Goat (CEDAR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cedar the Goat (CEDAR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Cedar the Goat (CEDAR) туралы ақпарат

In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions.

Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

Ресми веб-сайт:
https://cedaronsol.fun/

Cedar the Goat (CEDAR) токеномикасы мен бағасын талдау

Cedar the Goat (CEDAR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 22.99K
Жалпы қамтуы:
$ 998.95M
Айналымдағы қамту:
$ 998.95M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 22.99K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00174949
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
Cedar the Goat (CEDAR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cedar the Goat (CEDAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CEDAR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CEDAR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CEDAR токеномикасын түсінген болсаңыз, CEDAR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

