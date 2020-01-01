Caviar (CAVIAR) токеномикасы
Caviar (CAVIAR) туралы ақпарат
Hello! I’m Caviar.
The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks!
Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family.
Caviar (CAVIAR) токеномикасы мен бағасын талдау
Caviar (CAVIAR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Caviar (CAVIAR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Caviar (CAVIAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CAVIAR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CAVIAR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CAVIAR токеномикасын түсінген болсаңыз, CAVIAR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CAVIAR бағасының болжамы
CAVIAR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CAVIAR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.