Catheon Gaming ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CATHEON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CATHEON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Catheon Gaming Баға (CATHEON)

1 CATHEON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+0.80%1D
USD
Catheon Gaming (CATHEON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:16:40 (UTC+8)

Catheon Gaming (CATHEON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0200027
$ 0.0200027$ 0.0200027

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.86%

-23.83%

-23.83%

Catheon Gaming (CATHEON) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CATHEON мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CATHEON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0200027, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CATHEON соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.86%, ал соңғы 7 күнде -23.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Catheon Gaming (CATHEON) Нарықтық ақпарат

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

--
----

$ 350.94K
$ 350.94K$ 350.94K

1.60B
1.60B 1.60B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Catheon Gaming нарықтық капитализациясы $ 56.16K, тәуліктік сауда көлемі --. CATHEON айналымдағы мөлшері 1.60B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 350.94K.

Catheon Gaming (CATHEON) Баға тарихы USD

Бүгін, Catheon Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Catheon Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Catheon Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Catheon Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.86%
30 күн$ 0-58.11%
60 күн$ 0-79.94%
90 күн$ 0--

Catheon Gaming (CATHEON) деген не

Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.

Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.

Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.

Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Catheon Gaming (CATHEON) Ресурс

Ресми веб-сайт

Catheon Gaming Баға болжамы (USD)

Catheon Gaming (CATHEON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Catheon Gaming (CATHEON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Catheon Gaming.

Қазір Catheon Gaming баға болжамын тексеріңіз!

CATHEON - жергілікті валюталарға

Catheon Gaming (CATHEON) токеномикасы

Catheon Gaming (CATHEON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CATHEON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Catheon Gaming (CATHEON) туралы басқа сұрақтар

Catheon Gaming (CATHEON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CATHEON бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CATHEON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CATHEON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Catheon Gaming үшін нарықтық капитализация қандай?
CATHEON үшін нарықтық капитализация: $ 56.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CATHEON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CATHEON айналымдағы ұсынысы: 1.60B USD.
CATHEON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CATHEON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0200027 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CATHEON бағасы қандай болды?
CATHEON 0 USD ATL бағасына жетті.
CATHEON үшін сауда көлемі қандай?
CATHEON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CATHEON өседі ме?
CATHEON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CATHEON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:16:40 (UTC+8)

Catheon Gaming (CATHEON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

