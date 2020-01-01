Catalorian (CATALORIAN) токеномикасы
To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond.
So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper.
The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond!
Catalorian (CATALORIAN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Catalorian (CATALORIAN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CATALORIAN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CATALORIAN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CATALORIAN токеномикасын түсінген болсаңыз, CATALORIAN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.