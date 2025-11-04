БиржаDEX+
cat in stool ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!cat in stool ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COOL туралы толығырақ

COOL Баға туралы ақпарат

COOL деген не

COOL Ресми веб-сайт

COOL Токеномикасы

COOL Баға болжамы

cat in stool Логотип

cat in stool Баға (COOL)

Листингтен жойылды

1 COOL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
cat in stool (COOL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:16:07 (UTC+8)

cat in stool (COOL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.88%

-3.88%

cat in stool (COOL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COOL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COOL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -3.88% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

cat in stool (COOL) Нарықтық ақпарат

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392267
997,659,477.392267 997,659,477.392267

cat in stool нарықтық капитализациясы $ 7.69K, тәуліктік сауда көлемі --. COOL айналымдағы мөлшері 997.66M, жалпы мөлшері 997659477.392267. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.69K.

cat in stool (COOL) Баға тарихы USD

Бүгін, cat in stool - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде cat in stool - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде cat in stool - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде cat in stool - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-29.13%
60 күн$ 0-78.39%
90 күн$ 0--

cat in stool (COOL) деген не

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

cat in stool (COOL) Ресурс

Ресми веб-сайт

cat in stool Баға болжамы (USD)

cat in stool (COOL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін cat in stool (COOL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: cat in stool.

Қазір cat in stool баға болжамын тексеріңіз!

COOL - жергілікті валюталарға

cat in stool (COOL) токеномикасы

cat in stool (COOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COOL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: cat in stool (COOL) туралы басқа сұрақтар

cat in stool (COOL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COOL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
cat in stool үшін нарықтық капитализация қандай?
COOL үшін нарықтық капитализация: $ 7.69K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COOL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COOL айналымдағы ұсынысы: 997.66M USD.
COOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COOL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COOL бағасы қандай болды?
COOL 0 USD ATL бағасына жетті.
COOL үшін сауда көлемі қандай?
COOL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COOL өседі ме?
COOL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COOL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:16:07 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

