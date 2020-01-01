Cat Emoji (🐈) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cat Emoji (🐈) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Cat Emoji (🐈) туралы ақпарат

Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.

Ресми веб-сайт:
https://x.com/CatEmojiSolana

Cat Emoji (🐈) токеномикасы мен бағасын талдау

Cat Emoji (🐈) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 71.29K
$ 71.29K
Жалпы қамтуы:
$ 999.91M
$ 999.91M
Айналымдағы қамту:
$ 999.91M
$ 999.91M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 71.29K
$ 71.29K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00278075
$ 0.00278075
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Cat Emoji (🐈) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cat Emoji (🐈) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын 🐈 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша 🐈 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз 🐈 токеномикасын түсінген болсаңыз, 🐈 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

🐈 бағасының болжамы

🐈 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің 🐈 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.