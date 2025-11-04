БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Carbon Emission Blockchain ағымдағы бағасы: 0.00604533 USD. Нақты уақыттағы CEB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CEB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Carbon Emission Blockchain ағымдағы бағасы: 0.00604533 USD. Нақты уақыттағы CEB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CEB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CEB туралы толығырақ

CEB Баға туралы ақпарат

CEB деген не

CEB Ресми веб-сайт

CEB Токеномикасы

CEB Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Carbon Emission Blockchain Логотип

Carbon Emission Blockchain Баға (CEB)

Листингтен жойылды

1 CEB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00604533
$0.00604533$0.00604533
+1.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Carbon Emission Blockchain (CEB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:15:44 (UTC+8)

Carbon Emission Blockchain (CEB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00596355
$ 0.00596355$ 0.00596355
24 сағаттық төмен
$ 0.00609519
$ 0.00609519$ 0.00609519
24 сағаттық жоғары

$ 0.00596355
$ 0.00596355$ 0.00596355

$ 0.00609519
$ 0.00609519$ 0.00609519

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00596147
$ 0.00596147$ 0.00596147

+0.01%

+1.37%

+0.19%

+0.19%

Carbon Emission Blockchain (CEB) нақты уақыттағы баға $0.00604533. Соңғы 24 сағат ішінде CEB мен $ 0.00596355 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00609519 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CEB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.49, ал ең төменгісі — $ 0.00596147.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CEB соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.37%, ал соңғы 7 күнде +0.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Нарықтық ақпарат

$ 27.02K
$ 27.02K$ 27.02K

--
----

$ 60.45K
$ 60.45K$ 60.45K

4.47M
4.47M 4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Carbon Emission Blockchain нарықтық капитализациясы $ 27.02K, тәуліктік сауда көлемі --. CEB айналымдағы мөлшері 4.47M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 60.45K.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Баға тарихы USD

Бүгін, Carbon Emission Blockchain - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Carbon Emission Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.0007593575 болды.
Соңғы 60 күнде Carbon Emission Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.0008960762 болды.
Соңғы 90 күнде Carbon Emission Blockchain - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.37%
30 күн$ -0.0007593575-12.56%
60 күн$ -0.0008960762-14.82%
90 күн$ 0--

Carbon Emission Blockchain (CEB) деген не

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Carbon Emission Blockchain (CEB) Ресурс

Ресми веб-сайт

Carbon Emission Blockchain Баға болжамы (USD)

Carbon Emission Blockchain (CEB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Carbon Emission Blockchain (CEB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Carbon Emission Blockchain.

Қазір Carbon Emission Blockchain баға болжамын тексеріңіз!

CEB - жергілікті валюталарға

Carbon Emission Blockchain (CEB) токеномикасы

Carbon Emission Blockchain (CEB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CEB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Carbon Emission Blockchain (CEB) туралы басқа сұрақтар

Carbon Emission Blockchain (CEB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CEB бағасы — 0.00604533 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CEB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CEB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00604533. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Carbon Emission Blockchain үшін нарықтық капитализация қандай?
CEB үшін нарықтық капитализация: $ 27.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CEB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CEB айналымдағы ұсынысы: 4.47M USD.
CEB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CEB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.49 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CEB бағасы қандай болды?
CEB 0.00596147 USD ATL бағасына жетті.
CEB үшін сауда көлемі қандай?
CEB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CEB өседі ме?
CEB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CEB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:15:44 (UTC+8)

Carbon Emission Blockchain (CEB) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,846.03
$106,846.03$106,846.03

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,637.54
$3,637.54$3,637.54

+1.35%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.79
$167.79$167.79

+0.62%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9554
$0.9554$0.9554

+1.45%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,846.03
$106,846.03$106,846.03

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,637.54
$3,637.54$3,637.54

+1.35%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.79
$167.79$167.79

+0.62%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3437
$2.3437$2.3437

+0.71%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,000.52
$1,000.52$1,000.52

+2.07%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0687
$0.0687$0.0687

+37.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1800
$0.1800$0.1800

-40.00%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03731
$0.03731$0.03731

+273.10%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000066
$0.000066$0.000066

+200.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007350
$0.0000007350$0.0000007350

+84.58%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001742
$0.0000000000001742$0.0000000000001742

+74.20%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0687
$0.0687$0.0687

+37.40%