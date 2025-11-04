БиржаDEX+
Captain Kuma ағымдағы бағасы: 0.00615778 USD. Нақты уақыттағы KUMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KUMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KUMA туралы толығырақ

KUMA Баға туралы ақпарат

KUMA деген не

KUMA Ресми веб-сайт

KUMA Токеномикасы

KUMA Баға болжамы

Captain Kuma Логотип

Captain Kuma Баға (KUMA)

Листингтен жойылды

1 KUMA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00615778
-8.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Captain Kuma (KUMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:50:26 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00606879
24 сағаттық төмен
$ 0.00693233
24 сағаттық жоғары

$ 0.00606879
$ 0.00693233
$ 0.01017393
$ 0.0060112
+0.37%

-8.76%

-15.18%

-15.18%

Captain Kuma (KUMA) нақты уақыттағы баға $0.00615778. Соңғы 24 сағат ішінде KUMA мен $ 0.00606879 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00693233 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KUMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01017393, ал ең төменгісі — $ 0.0060112.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KUMA соңғы бір сағатта +0.37% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.76%, ал соңғы 7 күнде -15.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Captain Kuma (KUMA) Нарықтық ақпарат

$ 5.54M
--
$ 5.54M
899.99M
899,994,370.0469234
Captain Kuma нарықтық капитализациясы $ 5.54M, тәуліктік сауда көлемі --. KUMA айналымдағы мөлшері 899.99M, жалпы мөлшері 899994370.0469234. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.54M.

Captain Kuma (KUMA) Баға тарихы USD

Бүгін, Captain Kuma - USD баға өзгерісі $ -0.000591241614899718 болды.
Соңғы 30 күнде Captain Kuma - USD баға өзгерісі $ -0.0019001455 болды.
Соңғы 60 күнде Captain Kuma - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Captain Kuma - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000591241614899718-8.76%
30 күн$ -0.0019001455-30.85%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Captain Kuma (KUMA) деген не

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Captain Kuma (KUMA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Captain Kuma Баға болжамы (USD)

Captain Kuma (KUMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Captain Kuma (KUMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Captain Kuma.

Қазір Captain Kuma баға болжамын тексеріңіз!

KUMA - жергілікті валюталарға

Captain Kuma (KUMA) токеномикасы

Captain Kuma (KUMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KUMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Captain Kuma (KUMA) туралы басқа сұрақтар

Captain Kuma (KUMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KUMA бағасы — 0.00615778 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KUMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KUMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00615778. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Captain Kuma үшін нарықтық капитализация қандай?
KUMA үшін нарықтық капитализация: $ 5.54M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KUMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KUMA айналымдағы ұсынысы: 899.99M USD.
KUMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KUMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01017393 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KUMA бағасы қандай болды?
KUMA 0.0060112 USD ATL бағасына жетті.
KUMA үшін сауда көлемі қандай?
KUMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KUMA өседі ме?
KUMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KUMA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:50:26 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

