Captain Ethereum ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CAPTAIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAPTAIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Captain Ethereum ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CAPTAIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAPTAIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CAPTAIN туралы толығырақ

CAPTAIN Баға туралы ақпарат

CAPTAIN деген не

CAPTAIN Whitepaper

CAPTAIN Ресми веб-сайт

CAPTAIN Токеномикасы

CAPTAIN Баға болжамы

Captain Ethereum Логотип

Captain Ethereum Баға (CAPTAIN)

Листингтен жойылды

1 CAPTAIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+0.40%1D
mexc
USD
Captain Ethereum (CAPTAIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:15:27 (UTC+8)

Captain Ethereum (CAPTAIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

+0.40%

-21.70%

-21.70%

Captain Ethereum (CAPTAIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CAPTAIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CAPTAIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CAPTAIN соңғы бір сағатта -1.07% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.40%, ал соңғы 7 күнде -21.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Нарықтық ақпарат

$ 36.22K
$ 36.22K$ 36.22K

--
----

$ 36.22K
$ 36.22K$ 36.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Captain Ethereum нарықтық капитализациясы $ 36.22K, тәуліктік сауда көлемі --. CAPTAIN айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 36.22K.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Баға тарихы USD

Бүгін, Captain Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Captain Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Captain Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Captain Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.40%
30 күн$ 0-33.58%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Captain Ethereum (CAPTAIN) деген не

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Captain Ethereum (CAPTAIN) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Captain Ethereum Баға болжамы (USD)

Captain Ethereum (CAPTAIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Captain Ethereum (CAPTAIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Captain Ethereum.

Қазір Captain Ethereum баға болжамын тексеріңіз!

CAPTAIN - жергілікті валюталарға

Captain Ethereum (CAPTAIN) токеномикасы

Captain Ethereum (CAPTAIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CAPTAIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Captain Ethereum (CAPTAIN) туралы басқа сұрақтар

Captain Ethereum (CAPTAIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CAPTAIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CAPTAIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CAPTAIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Captain Ethereum үшін нарықтық капитализация қандай?
CAPTAIN үшін нарықтық капитализация: $ 36.22K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CAPTAIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CAPTAIN айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
CAPTAIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CAPTAIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CAPTAIN бағасы қандай болды?
CAPTAIN 0 USD ATL бағасына жетті.
CAPTAIN үшін сауда көлемі қандай?
CAPTAIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CAPTAIN өседі ме?
CAPTAIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CAPTAIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:15:27 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

