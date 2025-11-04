БиржаDEX+
CUSD туралы толығырақ

CUSD Баға туралы ақпарат

CUSD деген не

CUSD Whitepaper

CUSD Ресми веб-сайт

CUSD Токеномикасы

CUSD Баға болжамы

Cap USD Логотип

Cap USD Баға (CUSD)

Листингтен жойылды

1 CUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.002
$1.002$1.002
+0.10%1D
mexc
USD
Cap USD (CUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:50:19 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.991046
$ 0.991046$ 0.991046
24 сағаттық төмен
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 сағаттық жоғары

$ 0.991046
$ 0.991046$ 0.991046

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

+0.99%

+0.15%

+0.33%

+0.33%

Cap USD (CUSD) нақты уақыттағы баға $1.002. Соңғы 24 сағат ішінде CUSD мен $ 0.991046 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.008 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.17, ал ең төменгісі — $ 0.947752.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CUSD соңғы бір сағатта +0.99% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.15%, ал соңғы 7 күнде +0.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cap USD (CUSD) Нарықтық ақпарат

$ 288.46M
$ 288.46M$ 288.46M

--
----

$ 288.46M
$ 288.46M$ 288.46M

288.31M
288.31M 288.31M

288,311,104.5596045
288,311,104.5596045 288,311,104.5596045

Cap USD нарықтық капитализациясы $ 288.46M, тәуліктік сауда көлемі --. CUSD айналымдағы мөлшері 288.31M, жалпы мөлшері 288311104.5596045. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 288.46M.

Cap USD (CUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Cap USD - USD баға өзгерісі $ +0.00149719 болды.
Соңғы 30 күнде Cap USD - USD баға өзгерісі $ +0.0037930710 болды.
Соңғы 60 күнде Cap USD - USD баға өзгерісі $ +0.0017732394 болды.
Соңғы 90 күнде Cap USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00149719+0.15%
30 күн$ +0.0037930710+0.38%
60 күн$ +0.0017732394+0.18%
90 күн$ 0--

Cap USD (CUSD) деген не

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Cap USD (CUSD) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Cap USD Баға болжамы (USD)

Cap USD (CUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cap USD (CUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cap USD.

Қазір Cap USD баға болжамын тексеріңіз!

CUSD - жергілікті валюталарға

Cap USD (CUSD) токеномикасы

Cap USD (CUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Cap USD (CUSD) туралы басқа сұрақтар

Cap USD (CUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CUSD бағасы — 1.002 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.002. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cap USD үшін нарықтық капитализация қандай?
CUSD үшін нарықтық капитализация: $ 288.46M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CUSD айналымдағы ұсынысы: 288.31M USD.
CUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.17 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CUSD бағасы қандай болды?
CUSD 0.947752 USD ATL бағасына жетті.
CUSD үшін сауда көлемі қандай?
CUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CUSD өседі ме?
CUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:50:19 (UTC+8)

