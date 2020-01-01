Camille (CAMILLE) токеномикасы
Camille (CAMILLE) туралы ақпарат
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios.
Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to:
- Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.
- LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).
- Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions.
In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders):
- Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.
- DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services
- Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.
- Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
Camille (CAMILLE) токеномикасы мен бағасын талдау
Camille (CAMILLE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Camille (CAMILLE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Camille (CAMILLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CAMILLE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CAMILLE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CAMILLE токеномикасын түсінген болсаңыз, CAMILLE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.