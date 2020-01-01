Cairo Bank (CBANK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cairo Bank (CBANK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Cairo Bank (CBANK) туралы ақпарат

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

Ресми веб-сайт:
https://cairofinance.app/
Whitepaper:
https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/

Cairo Bank (CBANK) токеномикасы мен бағасын талдау

Cairo Bank (CBANK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 361.04K
Жалпы қамтуы:
$ 3.60M
Айналымдағы қамту:
$ 3.23M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 402.91K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.43
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.054961
Қазіргі баға:
$ 0.11192
Cairo Bank (CBANK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cairo Bank (CBANK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CBANK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CBANK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CBANK токеномикасын түсінген болсаңыз, CBANK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CBANK бағасының болжамы

CBANK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CBANK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.