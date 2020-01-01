CAD Coin (CADC) токеномикасы

CAD Coin (CADC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CAD Coin (CADC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

CAD Coin (CADC) туралы ақпарат

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

Ресми веб-сайт:
https://paytrie.com/cadc

CAD Coin (CADC) токеномикасы мен бағасын талдау

CAD Coin (CADC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 767.40K
$ 767.40K$ 767.40K
Жалпы қамтуы:
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Айналымдағы қамту:
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 767.40K
$ 767.40K$ 767.40K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.48
$ 1.48$ 1.48
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.481646
$ 0.481646$ 0.481646
Қазіргі баға:
$ 0.722667
$ 0.722667$ 0.722667

CAD Coin (CADC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CAD Coin (CADC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CADC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CADC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CADC токеномикасын түсінген болсаңыз, CADC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CADC бағасының болжамы

CADC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CADC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.