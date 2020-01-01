BWED (BWED) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BWED (BWED) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

BWED (BWED) туралы ақпарат

$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem.

Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events.

$BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.

Ресми веб-сайт:
https://www.bwedbox.io/

BWED (BWED) токеномикасы мен бағасын талдау

BWED (BWED) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капиталын:
$ 26.64K
$ 26.64K
Жалпы қамтуы:
$ 961.57M
$ 961.57M
Айналымдағы қамту:
$ 961.57M
$ 961.57M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 26.64K
$ 26.64K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00522668
$ 0.00522668
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

BWED (BWED) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BWED (BWED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BWED токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BWED токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BWED токеномикасын түсінген болсаңыз, BWED токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BWED бағасының болжамы

BWED қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BWED бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.