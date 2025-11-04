БиржаDEX+
Bware ағымдағы бағасы: 0.082405 USD. Нақты уақыттағы INFRA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INFRA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Bware Логотип

Bware Баға (INFRA)

Листингтен жойылды

1 INFRA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Bware (INFRA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:14:29 (UTC+8)

Bware (INFRA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Bware (INFRA) нақты уақыттағы баға $0.082405. Соңғы 24 сағат ішінде INFRA мен $ 0.077968 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.085219 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. INFRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.45, ал ең төменгісі — $ 0.077968.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, INFRA соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.11%, ал соңғы 7 күнде -7.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bware (INFRA) Нарықтық ақпарат

Bware нарықтық капитализациясы $ 412.63K, тәуліктік сауда көлемі --. INFRA айналымдағы мөлшері 5.01M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.24M.

Bware (INFRA) Баға тарихы USD

Бүгін, Bware - USD баға өзгерісі $ -0.00264627420428394 болды.
Соңғы 30 күнде Bware - USD баға өзгерісі $ -0.0118527643 болды.
Соңғы 60 күнде Bware - USD баға өзгерісі $ -0.0169059625 болды.
Соңғы 90 күнде Bware - USD баға өзгерісі $ -0.03425776112041803 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00264627420428394-3.11%
30 күн$ -0.0118527643-14.38%
60 күн$ -0.0169059625-20.51%
90 күн$ -0.03425776112041803-29.36%

Bware (INFRA) деген не

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bware Баға болжамы (USD)

Bware (INFRA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bware (INFRA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bware.

Қазір Bware баға болжамын тексеріңіз!

INFRA - жергілікті валюталарға

Bware (INFRA) токеномикасы

Bware (INFRA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. INFRA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bware (INFRA) туралы басқа сұрақтар

Bware (INFRA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі INFRA бағасы — 0.082405 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
INFRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
INFRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.082405. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bware үшін нарықтық капитализация қандай?
INFRA үшін нарықтық капитализация: $ 412.63K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
INFRA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
INFRA айналымдағы ұсынысы: 5.01M USD.
INFRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
INFRA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.45 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) INFRA бағасы қандай болды?
INFRA 0.077968 USD ATL бағасына жетті.
INFRA үшін сауда көлемі қандай?
INFRA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл INFRA өседі ме?
INFRA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін INFRA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:14:29 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

