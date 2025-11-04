БиржаDEX+
Buy The News ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NEWS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEWS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NEWS туралы толығырақ

NEWS Баға туралы ақпарат

NEWS деген не

NEWS Ресми веб-сайт

NEWS Токеномикасы

NEWS Баға болжамы

Buy The News Логотип

Buy The News Баға (NEWS)

Листингтен жойылды

1 NEWS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Buy The News (NEWS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:14:00 (UTC+8)

Buy The News (NEWS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.02%

-0.02%

Buy The News (NEWS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NEWS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NEWS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NEWS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -0.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Buy The News (NEWS) Нарықтық ақпарат

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,737.089303
999,978,737.089303 999,978,737.089303

Buy The News нарықтық капитализациясы $ 6.38K, тәуліктік сауда көлемі --. NEWS айналымдағы мөлшері 999.98M, жалпы мөлшері 999978737.089303. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.38K.

Buy The News (NEWS) Баға тарихы USD

Бүгін, Buy The News - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Buy The News - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Buy The News - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Buy The News - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-18.14%
60 күн$ 0-18.71%
90 күн$ 0--

Buy The News (NEWS) деген не

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Buy The News (NEWS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Buy The News Баға болжамы (USD)

Buy The News (NEWS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Buy The News (NEWS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Buy The News.

Қазір Buy The News баға болжамын тексеріңіз!

NEWS - жергілікті валюталарға

Buy The News (NEWS) токеномикасы

Buy The News (NEWS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NEWS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Buy The News (NEWS) туралы басқа сұрақтар

Buy The News (NEWS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NEWS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NEWS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NEWS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Buy The News үшін нарықтық капитализация қандай?
NEWS үшін нарықтық капитализация: $ 6.38K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NEWS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NEWS айналымдағы ұсынысы: 999.98M USD.
NEWS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NEWS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NEWS бағасы қандай болды?
NEWS 0 USD ATL бағасына жетті.
NEWS үшін сауда көлемі қандай?
NEWS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NEWS өседі ме?
NEWS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NEWS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:14:00 (UTC+8)

Buy The News (NEWS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

