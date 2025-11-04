БиржаDEX+
BUY THE HAT ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BTH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BTH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BTH туралы толығырақ

BTH Баға туралы ақпарат

BTH деген не

BTH Ресми веб-сайт

BTH Токеномикасы

BTH Баға болжамы

BUY THE HAT Логотип

BUY THE HAT Баға (BTH)

Листингтен жойылды

1 BTH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00075671
-10.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BUY THE HAT (BTH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
BUY THE HAT (BTH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00119415
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0.00119415
$ 0.01883819
$ 0
-4.46%

-10.73%

-12.92%

-12.92%

BUY THE HAT (BTH) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BTH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00119415 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BTH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01883819, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BTH соңғы бір сағатта -4.46% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.73%, ал соңғы 7 күнде -12.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BUY THE HAT (BTH) Нарықтық ақпарат

$ 738.90K
--
$ 738.90K
978.95M
978,954,214.3838573
BUY THE HAT нарықтық капитализациясы $ 738.90K, тәуліктік сауда көлемі --. BTH айналымдағы мөлшері 978.95M, жалпы мөлшері 978954214.3838573. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 738.90K.

BUY THE HAT (BTH) Баға тарихы USD

Бүгін, BUY THE HAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BUY THE HAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BUY THE HAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BUY THE HAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.73%
30 күн$ 0-53.07%
60 күн$ 0-10.51%
90 күн$ 0--

BUY THE HAT (BTH) деген не

BUY THE HAT

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BUY THE HAT (BTH) Ресурс

Ресми веб-сайт

BUY THE HAT Баға болжамы (USD)

BUY THE HAT (BTH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BUY THE HAT (BTH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BUY THE HAT.

Қазір BUY THE HAT баға болжамын тексеріңіз!

BTH - жергілікті валюталарға

BUY THE HAT (BTH) токеномикасы

BUY THE HAT (BTH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BTH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BUY THE HAT (BTH) туралы басқа сұрақтар

BUY THE HAT (BTH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BTH бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BTH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BTH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BUY THE HAT үшін нарықтық капитализация қандай?
BTH үшін нарықтық капитализация: $ 738.90K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BTH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BTH айналымдағы ұсынысы: 978.95M USD.
BTH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BTH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01883819 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BTH бағасы қандай болды?
BTH 0 USD ATL бағасына жетті.
BTH үшін сауда көлемі қандай?
BTH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BTH өседі ме?
BTH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BTH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:47 (UTC+8)

BUY THE HAT (BTH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

