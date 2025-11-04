БиржаDEX+
Bux The Rabbit ағымдағы бағасы: 0.00005921 USD. Нақты уақыттағы BUX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BUX туралы толығырақ

BUX Баға туралы ақпарат

BUX деген не

BUX Ресми веб-сайт

BUX Токеномикасы

BUX Баға болжамы

Bux The Rabbit Логотип

Bux The Rabbit Баға (BUX)

Листингтен жойылды

1 BUX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-2.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bux The Rabbit (BUX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:13:51 (UTC+8)

Bux The Rabbit (BUX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00005878
$ 0.00005878$ 0.00005878
24 сағаттық төмен
$ 0.00006181
$ 0.00006181$ 0.00006181
24 сағаттық жоғары

$ 0.00005878
$ 0.00005878$ 0.00005878

$ 0.00006181
$ 0.00006181$ 0.00006181

$ 0.00073564
$ 0.00073564$ 0.00073564

$ 0.00001685
$ 0.00001685$ 0.00001685

--

-2.98%

-45.33%

-45.33%

Bux The Rabbit (BUX) нақты уақыттағы баға $0.00005921. Соңғы 24 сағат ішінде BUX мен $ 0.00005878 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00006181 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BUX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00073564, ал ең төменгісі — $ 0.00001685.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BUX соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -2.98%, ал соңғы 7 күнде -45.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bux The Rabbit (BUX) Нарықтық ақпарат

$ 59.21K
$ 59.21K$ 59.21K

--
----

$ 59.21K
$ 59.21K$ 59.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bux The Rabbit нарықтық капитализациясы $ 59.21K, тәуліктік сауда көлемі --. BUX айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 59.21K.

Bux The Rabbit (BUX) Баға тарихы USD

Бүгін, Bux The Rabbit - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bux The Rabbit - USD баға өзгерісі $ -0.0000509046 болды.
Соңғы 60 күнде Bux The Rabbit - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bux The Rabbit - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.98%
30 күн$ -0.0000509046-85.97%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Bux The Rabbit (BUX) деген не

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bux The Rabbit (BUX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bux The Rabbit Баға болжамы (USD)

Bux The Rabbit (BUX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bux The Rabbit (BUX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bux The Rabbit.

Қазір Bux The Rabbit баға болжамын тексеріңіз!

BUX - жергілікті валюталарға

Bux The Rabbit (BUX) токеномикасы

Bux The Rabbit (BUX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BUX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bux The Rabbit (BUX) туралы басқа сұрақтар

Bux The Rabbit (BUX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BUX бағасы — 0.00005921 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BUX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BUX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00005921. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bux The Rabbit үшін нарықтық капитализация қандай?
BUX үшін нарықтық капитализация: $ 59.21K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BUX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BUX айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
BUX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BUX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00073564 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BUX бағасы қандай болды?
BUX 0.00001685 USD ATL бағасына жетті.
BUX үшін сауда көлемі қандай?
BUX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BUX өседі ме?
BUX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BUX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:13:51 (UTC+8)

Bux The Rabbit (BUX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

